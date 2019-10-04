شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النقل تستلم أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولون بوزارة النقل، جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة فى عمرة وصيانة الجرارات، وذلك لمتابعة أعمال عمرات وصيانة جراراتGE والهنشل الألمانى.

وأكدت الوزارة، أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا، لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإمدادها بقطع الغيار الأصلية، على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية، مشيرة إلى أن ورشة التبين تعتبر مثالًا واضحًا لهذه المنظومة، حيث يجرى إعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالى للهيئة بأيدى العمال والفنيين والمهندسين المصريين، وتحت إشراف خبراء من جنرال اليكتريك، وذلك فى إطار التعاقد الذى وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال إليكتريك الأمريكية، والخاص بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، و إعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالى للهيئة.

واطلعت الوزارة على الجدول الزمنى الخاص بإصلاح جرارات GE، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار، وجارى الانتهاء من 2 جرار آخرين، على أن يتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات تباعا وشاهد مسؤولو النقل خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل و تطوير ورشة التبين، ورفع كفائتها وتحسين بيئة العمل بها لاستقبال أعمال صيانة الجرارات، بالتوازى مع عمليات إعادة التأهيل، والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

وقالت الوزارة: "إن أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها ستصل أوائل نوفبر القادم بعدد 10 جرارات جديدة على أن يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه".

جدير بالذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 على مساحة 95 فدانا شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 508 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التى تعمل فى عمرات وصيانة الجرارات وعربات البضائع حيث تقوم بالاستعداد بعدد 300 جرار شهريا بمعدل 10 جرارات يوميا كما تقوم بعمل عمرة عمومية اسمية لعدد60 عربة بضائع.

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الجرار الجديد



الجرارات الجديدة



جرارات القطارات الجديدة



عينة من الجرارات