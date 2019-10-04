خطة مرورية لمواجهة كثافات غلق دوران شارعي جامعة الدول والبطل بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطة مرورية للعمل على تسيير حركة السيارات بمنطقة المهندسين على إثر غلق فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز اعتبارًا من الساعة الـ 2 مساء اليوم الجمعة وحتى الخامسة صباح غدِ السبت. Advertisements يأتي الغلق لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران. وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال. وتهيب الإدارة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات باتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل.

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