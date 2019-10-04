شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تمويل 1063 مشروعا بـ 177 مليون خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها «عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية»مشروعك«قد بلغ 101 مشروعا بقيمة 18 مليونا و403 ألف جنيه، والتي وفرت 134 فرصة عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر 2019 ،ليصل اجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال الـ 9 أشهر الماضية وتحديداً»منذ يناير 2019 وحتى سبتمبر من نفس العام«إلى 1063 مشروعاً بقيمة 177مليون و879 ألف جنيه، والتي وفرت 2128 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية ،حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة (الشباك الواحد) ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5%(عائد بسيط ومتناقص)لمن تنطبق عليهم الشروط «عدا المشروعات التجارية» في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

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وأكد المحافظ أن الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

من جهته أشار سامح ماهر، مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات المحافظ المستشار هاني عبدالجابر بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت «منتصف عام 2015» المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ (مشروعك)،وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة في المشروع وهي(بنك مصر، البنك الأهلي المصري ،بنك القاهرة ،البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية).