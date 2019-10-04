شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يهنئ السيسي بذكرى حرب أكتوبر: أعادت مكانة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكري السادسة والأربعين لمعركة أكتوبر المجيدة، التي كانت نقطة فارقة في حياة العسكرية المصرية، وأعادت التقدير لمكانة مصر في العالم.

وقال خليفة في برقيته للرئيس السيسي: «بالأصالة عن نفسي وجموع الزراعيين نتقدم باسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري اكتوبر المجيدة، وأن هذه المناسبة هي مبعث فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة ورجالها والذين قدموا ارواحهم ودماءهم من اجل عزة وكرامه الوطن.