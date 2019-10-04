شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الممارسات البيئية الخاطئة في جزر «الأخوين» و«أبو الكيزان» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّرت غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية بالبحر الأحمر من ارتكاب عدد من العاملين على اللنشات السياحية العاملة في مجال الغوص عدد من الممارسات البيئية الخاطئة بإطعام الكائنات البحرية في عدد من مناطق البحر الأحمر.

واصدرت الغرفة بيان عاجل بأنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة بعض الممارسات البيئية الخاطئة التي تتم في مناطق جزر الأخوين، أبوالكيزان وإلفينستون، وعدم التزام بعض الممارسين الصادرة من الغرفة، ومن محميات البحر الاحمر في رياضة الغوص بالقوانين والتعليمات البيئية كإلقاء بقايا الطعام في المياه وإطعام الكائنات البحرية مما قد ينتج عنه تغيير سلوك هذه الكائنات البحرية في تلك المناطق وتعريض حياة الممارسين للخطر الداهم.

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وتابع البيان انه وجب التنبيه على ضرورة التزام كافة الممارسين بالقوانين والتعليمات البيئية والقرارات ذات الصلة خصوصا واوضح البيان قيام بعض يخوت سفاري الغوص بالمبيت بجزر الأخوين بالمخالفة للقرار التنظيمي للغوص بجزر الأخوين والذي يمنع مبيت أي وحدات بحرية بشاطئ الجزيرة وذلك حفاظاً على الأرواح، وقررت الغرفة مراقبة هذا الموقف عن كثب وسيتم تطبيق أقصي العقوبات على المخالفين.

وشمل قرار محافظ البحر الاحمر رقم ١٤٨ الخاص برحلات الغطس لجزر الاخوين تواجد مراكب السياحة في الفترة النهارية من السادسة صباحا وحتي الرابعة عصر وحظر مبيت أي مراكب بالجزيرتين مع اقتصار تواجد ١٢ مركب سياحي بمنطقة جزيرة الاخ الكبير و٦ مراكب بجزيرة الاخ الصغير والحصول على اذن كتابي من غرفة سياحة الغوص بتنظيم الرحلة بالتنسيق مع محميات البحر الاحمر ويحظر حظرا تاما القاء مخلفات عضوية اغذية أو مخلفات مطاعم وعدم صرف مياه الصرف الصحي بالقرب من الجزيرين أو مسافة ٥ ميل بحري أو في المياه المفتوحة.

فيما انتهت غرفة سياحة الغوص من تنفيذ برنامج تدريبي شامل لزيادة الوعي والمعرفة البيئة لكافة العاملين بالمراكب السياحية وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئية غير السليمة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.