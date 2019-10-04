شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتوعّد محمد علي: سأرحلّك إلى مصر بصفتي مالك نادٍ أسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تركى آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اعتزامه مقاضاة الهارب محمد على، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب لترحيله إلى مصر.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في أسبانيا الأن، وبصفتي مالك لنادي في أسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه على في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في أسبانيا».

وأضاف تركي آل الشيخ: «يارب أكسب القضية، مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الأصلي، مع أنه مش أصلي، شكله ماشربش من نيلها».