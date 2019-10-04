شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق سباق الهجن فى شرم الشيخ بحضور 5 وزراء ووفود 15 دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضى 2019/2020، والذى سينطلق بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ حتى 6 أكتوبر الجارى.
كانت فعاليات المهرجان قد بدأت عصر أمس كتجريبى، على أن تنطلق اليوم فعاليات السباق رسميًا، بمضمار الهجن، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق، ومسؤولى اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزراء الشباب والرياضة، والزراعة، التضامن الاجتماعي، الصحة، والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، ورؤساء نوادي الهجن العربية، ورئيس اتحاد نوادي الهجن العربية.
ويشارك وفود 15 دولة فى فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019/2020، وهم الإمارات والسعودية والكويت والأردن وتونس وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنان وتشاد وفرنسا والسودان وعمان وليبيا وأريتريا.
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