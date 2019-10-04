شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حفلتان لعمر خيرت ضمن النشاط الثقافى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس شدد على رؤساء الجامعات بضرورة إعداد خريطة قوية للأنشطة الطلابية واللقاءات الثقافية ليتم تنظيمها على مدار العام الدراسى؛ للمساهمة فى الارتقاء بفكر الطلاب ودفعهم نحو المناقشة والبحث والتقصى وبناء وجهات نظرهم الخاصة بعد الدخول فى مناقشات مع المثقفين وأهل العلم.

وأشار لطيف لـ"الخليج 365"، إلى أن المرحلة الجامعية تعد أهم مرحلة عمرية لدى الطلاب، إذ يتم خلالها تشكيل شخصيات الطلاب وتوجهاتهم بناء على المعارف التى يتحصلون عليها خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن الجامعات المصرية على دراية كاملة بهذه الأمور وتقوم بعمل كبير فى تثقيف الطلاب وفتح الحوارات المختلفة معهم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية على مستوى الموسم الثقافى للجامعة وبالكليات المختلفة، موجهًا بتفعيل الموسم الثقافى لكل كلية على حدة، معلنًا أن الجامعة مستمرة فى مشروعها لتطوير العقل المصرى من خلال العديد من الفعاليات، مطالبًا جميع الطلاب بالكليات المختلفة بالمشاركة فى هذه الفعاليات والمشاركة أيضًا فى الأنشطة الطلابية.

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وأضاف الخشت لـ"الخليج 365"، أن أغلب الفعاليات الثقافية التى تستضيفها الجامعة ستصب فى الأهداف العامة لهذا الموسم التى تتمحور حول مشروع تطوير العقل المصرى الذى تتبناه جامعة القاهرة فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ستستضيف العديد من الشخصيات الإعلامية المتميزة، وكبار الكتاب والمفكرين، وكما أنها ستعقد ندوة للدكتور زاهى حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تنظيم حفلتين للموسيقار الكبير عمر خيرت وحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى، مؤكدًا أنه للفن والموسيقى تأثير السحر فى تشكيل شخصيات الطلاب والارتقاء بأذواقهم.