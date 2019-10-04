شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مجوهرات أثرية يعود بعضها إلى مصر فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر سكان مقاطعة أوجان كومرينج إيلير جنوب سومطرة بإندونيسيا على مقتنيات أثرية من الذهب والمجوهرات يعود بعضها إلى مصر من قرون مضت.



ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت عن خبيرة الآثار ريتنو بوروانتى من مركز جنوب سومطرة للآثار "اكتشف الأهالى هذه الكنوز على الأرض والمستنقعات التى جرفتها الحرائق فى مناطق مختلفة بالمقاطعة والتى يعتقد أنها كانت مركزا تجاريا فى عصر مملكة سريفيجايا حتى ظهور سلطنة باليمبانج فى القرن 12 ، ومن بين الذهب والمجوهرات التى عثروا عليها عقد أثرى يسمى عين القط".



وأضافت : "استنادا على تحليلنا، فإن هذه المجوهرات المكتشفة صنعت فى مصر ودول منطقة المحيط الهادئ - الهندي"، لافتة إلى أن الأثريين رغم ذلك واجهوا صعوبات فى محاولتهم إجراء بحث كامل عن المقتنيات القديمة المكتشفة لأن بعض السكان احتفظوا بالمجوهرات المكتشفة دون إبلاغ السلطات عنها.



وأشارت الصحيفة إلى أن عثور المواطنين على الذهب والمجوهرات يأتى بعد أشهر من التعرض للاختناق بسبب الضباب الناجم عن حرائق الأرض والغابات.