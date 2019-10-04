شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط وشروط مجموعات التقوية داخل المدارس فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق العام الدراسى الجديد، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تفعيل مجموعات التقوية المدرسية.

الخليج 365 يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن دور وآلية تنفيذ مجموعات التقوية فى المدارس.

1- مجموعات التقوية المدرسية، اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها.

2- تهدف مجموعات التقوية لتحسين المستوى التعليمى للطلاب مقابل سداد اشتراكات مناسبة.

3- تتكون مجموعات التقوية من 8 دروس شهرياً فى المنهج الواحد بواقع حصتين فى الأسبوع.

4- لا تجوز أن يزيد عدد طلاب المجموعة الواحدة عن 25 طالبا، ويجوز أن يكون من بينهم 5 طلاب غير قادرين على سداد مقابل الاشتراك.

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5- مقابل اشتراك المجموعات تتراوح فى القرى من 20 جنيها وحتى 45 جنيها، وفى المدينة من 35 جنيها وحتى 60 جنيها، وفى مدارس اللغات من 40 جنيها وحتى 70 جنيها، حسبما نظمها القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016.

6- توزيع حصيلة مجموعات التقوية، حيث يحصل التعلم على نسبة 90 %.

7- تحتفظ المدرسة بسجلات ودفاتر ومستندات الصرف بالمدرسة لمراجعتها من الموجه المالى والادارى التابع لها المدرسة.

8- مجموعات التقوية تعتبر بمثابة بديل للدروس الخصوصية فى السنتر.

9- تتم مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسى وليس فى بدايته حرصا على جدول الحصص أثناء اليوم.

10- مجموعات التقوية مصروفاتها قليلة لتخفيف العبء المادى عن أولياء الأمور.