شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أكتوبر.. التصفية النهائية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم للعام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق القاهرة 2. مروان يحي صديق عبد الفضيل القاهرة 3. محمود عبد الواحد محمود حسن القاهرة 4. محمود محمد عبدالسميع إسماعيل القاهرة 5. نوران محمد علي عبد الله علي القاهرة 6. هلال إسماعيل على ثابت الجيزة 7. بـاهر محمـد عبد الخالق حســب الجيزة 8. أحمد غريب محمد محمد بحيري القليوبية 9. السيد حمدي السيد إبراهيم القليوبية 10. أحمد محمد السيد حسين صيام القليوبية 11. محمد جمال إبراهيم المنوفية 12. محمد سعيد عطية سيد أحمد المنوفية 13. أحمد عبد العزيز عطية مرة المنوفية 14. أحمد إبراهيم محمد المشد المنوفية 15. أحمد على عبد البديع محمد المنوفية 16. أحمد صبحى محمود حسن الشرقية 17. محمود علاء الدين سباعي السيد الشرقية 18. شعبان محمد خميس الغزيري الغربية 19. أحمد شوقي عبد اللطيف خير الغربية 20. محمد عبد المعبود إبراهيم شحاتة الغربية 21. عبد الفتاح محمد أبو رية السعدي شكر الغربية 22. زينب عبد العزيز عبد الخالق هجرس الغربية 23. حذيفة محمد محمد أبو خليل الدقهلية 24. ذكي وائل ذكي الطنطاوي الدقهلية 25. وليد محمد زيدان محمد سليم الدقهلية 26. أحمد السعيد على عطية الدقهلية 27. أحمد رمضان حسن جانو الدقهلية 28. عبد الله عادل محمد رشاد عثمان دمياط 29. عبده أسعد عبده محمد عبد الله دمياط 30. سارة صلاح عبد الخالق دمياط 31. سماح مبارك يوسف كفر الشيخ 32. إيمان أحمد أبو الفتوح طلخان كفر الشيخ 33. دعاء ربيع السيد الباجوري كفر الشيخ 34. أميرة ربيع السيد الباجوري كفر الشيخ 35. رقية السيد مسعد السيد كفر الشيخ 36. تسنيم مصطفى محمد مكاوي كفر الشيخ 37. عبد الرحمن محمد سليمان السويس 38. محمد عثمان يوسف محمد يوسف شمال سيناء 39. أحمد سعيد محمد عامر الإسماعيلية 40. محمد عطية عليوة عطية الإسماعيلية 41. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية 42. رمضان معوض حزين الفيوم 43. أحمد محمود أحمد حسن الفيوم 44. عبد الرحمن محمود أحمد حسن الفيوم 45. محمود محمد محمود عبد الغفار الفيوم 46. أحمد محمد سيد عويس الفيوم 47. محمد علي أحمد نصر الفيوم 48. محمد محمد نجيب جادو إسماعيل جنوب سيناء 49. مجدي عبد الفتاح مرزوق بني سويف 50. محمود محمد أبو القاسم بني سويف 51. حياة عطا الله محمد الإسكندرية 52. سارة صالح إبراهيم محمود الإسكندرية 53. خديجة عمر عوض عمر الإسكندرية 54. رامي على محمود جبر غلاب البحيرة 55. أحمد محمد صالح إبراهيم البحيرة 56. على أبو زيد أبو النضر ظنون البحيرة 57. أسماء محمد السيد محمد الشماع البحيرة 58. مصطفى حلمي الصابر السيد البحيرة 59. محمد أحمد على المزين البحيرة 60. حنين أسامة أحمد البحيرة 61. إسلام محمد شعبان جادو مطروح 62. محمد حفظي شعراوي حافظ المنيا 63. الحسين شعبان أحمد محمد المنيا 64. محمد أحمد عبد العظيم عبد الهادي المنيا 65. أمنة مصطفى زايد أسيوط 66. إيمان فتحي أحمد جمعة أسيوط 67. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 68. شيماء صالح إبراهيم صالح أسيوط 69. هالة جمال عمر رمضان أسيوط 70. عمرو صبحى يوسف بدوى أسيوط 71. هشام عبد المبدي خلف حصاوي سوهاج 72. أحمد محمد جاد الرب سوهاج 73. آيات حسين محمد حسن الوادي الجديد 74. آيات علي سليمان حامد الوادي الجديد 75. صالح كامل صديق إسماعيل قنا 76. عطيتو عبد الراضي علي عبد النعيم قنا 77. أحمد علي حميد محمود قنا 78. إسراء محمد معروف محمد قنا 79. أحمد فوزي أحمد جلال قنا 80. أحمدون جمال صالح محمد الأقصر 81. بهاء علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر 82. عبد التواب عزت عبد التواب الضوي الأقصر 83. منصور حسن أحمد الأقصر 84. ياسمين نصرالدين محمد رمضان الأقصر 85. دينا حسن صالح حسن الأقصر 86. إسراء هشام عبدالسلام الأقصر 87. مصطفى سعد محمد عبد الواحد أسوان 88. إبراهيم محمد أحمد محمود أسوان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 أكتوبر.. التصفية النهائية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم للعام الحالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.