جامعة الأزهر تحدد شروط الحصول على "شهادة مؤقتة" لخريجيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت جامعة الأزهر اشتراطات الحصول على "شهادة مؤقتة" لطلبة الجامعة الحاصلين على شهادة من إحدى كليات الجامعة، وأوضحت شروط الخدمة وذلك على النحو التالى : • النجاح فى الفرقة النهائية . • أن يتقدم الطالب بنفسه لاستلام الشهادة أو وكيلاً عنه . الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة مؤقتة : الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة مؤقتة : • يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية للموافقة على سحب الأوراق واستخراج الشهادة المؤقتة على أن يحدد الطالب عدد الشهادات المؤقتة التى يرغب فى استخراجها . • يتجه الطالب بعد موافقة عميد الكلية إلى الموظف المختص . Advertisements • يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن موافقة عميد الكلية . • يتجه الطالب إلى خزينة الكلية لسداد الرسوم المقررة . • يتجه الطالب بعد سداد الرسوم بقسيمة السداد وإرفاقها بالطلب إلى الموظف المختص . • بعد سداد المصروفات واستيفاء إخلاء الطرف المعد فى الكلية وإحضار الصور والدمغات يقوم الموظف المختص باستخراج الشهادات المؤقتة حال عدم ورود الشهادة الأصلية للمخزن أما إذا وردت الشهادة الأصلية للمخزن فيقوم الخريج باستخراج الشهادة من إدارة شئون التعليم بالجامعة . الرسوم المقررة: الرسوم المقررة: الرسوم المعلنة بالكلية والمقررة بمجلس الجامعة . التوقيتات المحددة: التوقيتات المحددة: يحصل الطالب على الشهادة المؤقتة بعد يومين من تقديم الطلب .

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