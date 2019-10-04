شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تقرير يكشف الصراعات داخل الإخوان وسرقات القيادات الهاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد، بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت"، والذى يكشف حالات الصراعات، داخل قنوات الإخوان الإرهابية فى الخارج، والسرقات الأخيرة التى شهدتها الإخوان، وشهادات عناصر الجماعة الإرهابية عن قياداتهم الهاربين ، والتربح من خلال القنوات الإرهابية.

التقرير كشف تفاصيل حول التسريبات الأخيرة التى فضحت سرقات القيادات، والتى تؤكد النهج الذى تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية، والتى وصلت إلى ملايين الدولارات ، ورغم الأوضاع الصعبة التى يعاني منها العاملين فى قنوات الإخوان، وأوضح التقرير أن السرقات وصلت إلى الصف الأول من قيادات الإخوان الإرهابية.