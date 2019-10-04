شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من عدوى الأنفلونزا بين طلاب المدارس حرصا على صحتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيرس الأنفلونزا من أكثر الفيروسات انتشارًا بين طلاب المدارس ويكثر الإصابة به بين الأطفال عن البالغين نتيجة الرذاذ المتطاير عند العطس أو السعال من خلال الأيدى والأدوات الملوثة، وهو ما يتطلب الحرص على عدم التعرض لذلك منعا لانتقال العدوى.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه على ولى الأمر عند ظهور أعراض الإصابة بالأنفلونزا أن يقوم بزيارة الطبيب فى المستشفى للكشف والفحص وصرف العلاج اللازم للطالب، وطالبت بأن يحصل الطفل على المصل المضاد للانفلونزا لحمايته من المضاعفات.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الطعوم متوفرة فى المصل واللقاح والوحدات والمراكز الطبية مؤكدة أن الطعم امن وفعال وحاصل على موافقات منظمة الصحة العالمية.
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