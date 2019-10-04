شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة الطفلة أمانى شقيقة جنة.. ومحاكمة الجدة المتهمة بالتعذيب7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محامى الطفلة أمانى لـ"الخليج 365" عن تحديد جلسة نظر القضية لمحاكمة الجدة المتهمة يوم الإثنين المقبل، الموافق 7 أكتوبر الجارى، بمجمع المحاكم بالدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.

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وأشار إلى احتمالية انتداب محامى من قبل المحكمة للمتهمة قائلا: "بحسب معلوماتى المحامى المسئول عن قضية الجدة المتهمة ترك القضية، لذا فهناك احتمال انتداب المحكمة لمحامى للدفاع عنها، وقد يطلب التأجيل للإطلاع، لكن أعتقد أن هذه المحاكمة ستكون أسرع محاكمة جنايات إن شاء الله". وبسؤاله عن صحة الطفلة أمانى أكد أنها بصحة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية والنفسية اللازمة التى تؤهلها للخروج من الأزمة.

يذكر أن المحامى العام لنيابات شمال المنصورة سبق وأن أصدر قرارا بإيداع الطفلة أمانى بدار رعاية، وتم نقل الطفلة لإحدى المستشفيات بالجيزة لتلقى الرعاية والعلاج اللازم برعاية الدولة وشيخ الأزهر الذى أعلن عن تكفله بجميع نفقاتها، وذلك بعد ثبوت جريمة التعذيب بالكشف الطبى الموقع على الطفلة أمانى وشقيقتها جنة التى لقيت حتفها جراء تعذيب جدتها لأمها، وتقيح الحروق المنتشرة بمناطق عفتها وأجزاء متفرقة من جسدها، حتى أصيبت بالغرغرينة وبترت ساقها اليسرى، وخرجت للعناية المركزة، وتوفيت إثر توقف عضلة القلب ووظائفها الحيوية.