أخبار مصر | تركي آل الشيخ يهاجم المقاول الهارب.. ويتوعده باتخاذ إجراءات قانونية ضده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يهاجم المقاول الهارب.. ويتوعده باتخاذ إجراءات قانونية ضده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المقاول الهارب، قائلًا: "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها.. هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن.

وأضاف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وبصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا".

وتابع: "يارب اكسب القضية، مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي.. مع إنه مش أصلي.. شكله ماشربش من نيلها".