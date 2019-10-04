مصر | نشرة "حوداث الخليج 365".. القبض على صاحب محل بأكتوبر لاتهامه بالتحرش بثلاثة أطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوداث الخليج 365".. القبض على صاحب محل بأكتوبر لاتهامه بالتحرش بثلاثة أطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغ من أحد السيدات، يفيد بقيام صاحب محل باستدراج 3 من أطفالهم إلى داخل مخزن وتحرش بهم جنسيا.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 13 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة هتكه لعرض طفل داخل مسكنه في منطقة حلوان.