شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف «سرير» داخله.. رئيس حي الزيتون يأمر بإغلاق كافيه غير مرخص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «يحدث في مصر» المذاع على شاشة «إم بي سي مصر» جولة مفاجئة قادها اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، على أحد كافيهات منطقة سراي القبة غير المرخصة.

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وخلال الجولة اكتشف رئيس الحي عدم حصول الكافيه المستهدف على ترخيص، ووجود شقة بها أسرة ملحقة بالكافيه وباب خلفي، قائلا: «كل واحد يحافظ على ولاده وبناته، الدولة مش حتعمل كل حاجة»، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الواقعة وإغلاق الكافيه.

كما تفقد رئيس الحي خلال الجولة مجموعة من المخابز والمحال التجارية، للتأكد من التزام المخابر بوزن رغيف الخبز وحصول المواطنين على فارق الخبز كاملا وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، حيث اكتشف نقص وزن الأرغفة التي ينتجها أحد المخابز، وأمر بإثبات الواقعة وتحرير محضر ضد المالك.