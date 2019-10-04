شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. بدء محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتيها «جنة» و«أماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات المنصورة، جلسة الإثنين الموافق 7 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة «جنة» و«أماني» والمتهمة بضرب وتعذيب الطفلتين، ما تسبب في وفاة الأولى وإصابة الثانية.

وكان النائب العام أحال صفاء عبدالفتاح عبداللطيف” الجدة المتهمة بقتل حفيدتها «جنة» وتعذيب شقيقتها «أماني» لمحاكمة عاجلة أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.

وأصدر النائب العام بيانا في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين أمر خلاله بإحالة الجدة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات لضربها وتعذيبها حفيدتيها الطفلتين: جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.