شكرا لقرائتكم خبر عن الحجب و غرامة لاتزيد عن 5 ملايين جنيه عقوبة مخالفة حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة 26 من لائحة الجزاءات و التدابير الإعلامية المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبة مخالفة الوسائل الإعلامية لحقوق الملكية الفكرية.

ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الملكية الفكرية يكون للمجلس الأعلى للإعلام اتخاذ التدابير اللازمة فى مواجهة المؤسسات الصحفية و الإعلامية والصحف و الوسائل الإعلامية و المواقع الإلكترونية لضمان حماية و احترام حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة و الإعلام .

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وأضافت، أنه فى سبيل ذلك يحجب و تصادر المادة المخالفة و الإلزام بمبلغ مالى لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية مع الزام المخالف بسداد التعويض المالى المناسب للطرف الذى انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقا للضوابط التى يحددها المجلس و لا يخل له بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أو لائحة أخرى.