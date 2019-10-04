شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: فتح منافذ المجمعات لطرح الأسماك واللحوم اليوم بتخفيض يصل 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المنافذ اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تفتتح الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات وزارة التموين منافذها فى محافظتى القاهرة والجيزة لطرح منتجات الأسماك للمواطنين بعد زيادة طرح الكميات وتخفيض أسعارها .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد تلقت تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع ارصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر.