15معلومة عن محاكمة الإرهابى هشام عشماوى وآخرين من تنظيم "بيت المقدس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم جرائم تضم اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية .. 1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر معتز مدحت. 2 ـ القضية تضم 208 متهما أبرزهم مؤسس التنظيم توفيق فريج والإرهابى هشام عشماوى. 3 ـ يوجد 140 متهما مقبوض عليهم فى القضية. 4 ـ المتهمون يواجهون ارتكاب 54 جريمة ولعل أبرزها تفجير مديرة أمن القاهرة. 5 ـ المتهمون يواجهون تهم اغتيالات منها اغتيال المقدم محمد مبروك والمقدم أبو شقرة. 6 ـ ــ فى 5 مارس 2015، نظرت المحكمة أولى الجلسات. 7 ـ المحكمة نظرت الدعوى على مدار 4 سنوات آخرها جلسة مد أجل لنطق بالحكم والتى عقدت فى 2 أكتوبر الجارى. Advertisements 8 ـ نظرت المحكمة 117 جلسة فى القضية. 9 ـ القضية 834 شاهد إثبات، ومن أبرز الشهود اللواء محمد إبراهيم والذى جاء للإدلاء فى محاولة اغتياله. 10 ــ النيابة العامة استغرقت 6 جلسات فى مرافعتها بالدعوى. 11 ـ النيابة تحدثت فى مرافعتها عن أدوار المتهمين بالدعوى وتحدثت عن قادة التنظيم وهم الـ 10 متهمين الأوائل بقائمة أدلة الثبوت ومنهم المتهم هشام عشماوى مسئول تدريب عناصر التنظيم بدنيا. 12ـ النيابة تحدثت فى مرافعتها عن 3 وقائع أرتكبها المتهمين بالتفصيل منها تفجير مديرية أمن القاهرة ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم واغتيال المقدم محمد مبروك. 13 ـ المتهمون يواجهون تهم القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. 14 ـ يوجد 22 متهما متوفين بالقضية وفاة طبيعية وفى مواجهان أمنية. 15 ـ يوجد 46 متهما هاربين فى الدعوى.

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