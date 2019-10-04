شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقدم 7 قواعد للنجاح وتحقيق الذات للطلاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 7 قواعد للنجاح وتحقيق الذات وذلك لطلاب الجامعات الجدد والقدامى، الذين بدأوا العام الدراسى. 1.اعرف نفسك وقدراتك ومواهبك واعمل على تنميتها واكتشف الكنز بداخلك. 2.التغيير يبدأ بالعقل فإذا أردت أن تغير نفسك ابدأ بتغيير طريقة تفكيرك. Advertisements 3.حدد هدفك ولابد أن يكون لك هدف مرحلى تعمل على تحقيقه. 4.اصنع تاريخك ولا تعتمد فقط على الحظ بل لابد الإرادة والتخطيط والعمل. 5.المعرفة قوة فاسلك طريق العلم وتوسع فى القراءة. 6.اربط تجربتك الخاصة بتجربة الوطن فتقدمك مرتبط بتقدمه، وأمنك مرتبط بأمنه. 7.اجعل شعارك فى الحياة "إلى النجوم من خلال العقل والمشقة" والبداية الآن وليس غدًا.

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