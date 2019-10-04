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حبس الطفل المتهم بقتل شقيقته شنقا في الجيزة

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محمد القماش 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر سامر أبوالعزم، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، منذ قليل، بحبس زياد.س، الطالب بالمرحلة الثانوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقته نوران، الطالبة بالمرحلة الإعدادية، شنقا بتيشرت، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما.

وانتقلت النيابة رفقة المتهم للشقة محل الجريمة، في حضور خبراء الأدلة الجنائية، لتمثيل المتهم جريمته.

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