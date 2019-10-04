شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شباب يشرحون كيف تصبح مليونيرًا في الثلاثين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرض برنامج «يحدث في مصر» المذاع على شاشة «mbc مصر» قصص نجاح 3 شباب في الثلاثين من العمر تمكنوا من تحقيق أحلامهم وإقامة مشروعات ناجحة. وشرح ضيوف الفقرة التي جاءت تحت عنوان «كيف تصبح مليونيرا في الثلاثين»، تفاصيل تحقيقهم ثروة من خلال العمل في مجالات مختلفة والتفكير خارج الصندوق، حيث تمثلت مجالات العمل في «تصنيع الأثاث، وتصنيع بديل الزجاج، وتعديل السيارات».

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