شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعديلات على غرامات وعقوبات سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يجرى حالياً تعديلات على القواعد و اللوائح الخاصة بغرامات و عقوبات سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى الحبس.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور إقرار قواعد غرامات و عقوبة سرقة التيار الكهرباء من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك سيتم إرسالها لشركات توزيع الكهرباء للعمل بها وتطبيقها على المخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
الجدير بالذكر أن شركات توزيع الكهرباء تمكنت من تحصيل 217 مليون و 322 ألف جنيه قيمة محاضر سرقات التيار الكهرباء من مختلف أنحاء الجمهورية من خلال حق الضبطية القضائية ، فيما تمكنت مباحث شركة الكهرباء من تحصيل مليار 440مليون 458الف 398جنية من محاضر السرقات و يتم سدادهم فى مباحث شرطة الكهرباء.
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