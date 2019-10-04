شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تستضيف الأسبوع العربى الأفريقى.. 19 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، استضافة جامعة أسوان للأسبوع العربى الأفريقى فى الفترة من 19-25 أكتوبر الجارى، ضمن خطة الأنشطة الطلابية واللقاءات الجامعية التى أعدها المعهد بتوجيهات من وزير التعليم العالى.

وأضاف عبد اللطيف لـ"الخليج 365"، أن هذا الأسبوع يأتى فى إطار اهتمام مصر بالقارة الأفريقية وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، موضحًا أن هذا الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

وتضمنت الخطة السنوية للأنشطة داخل الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول معسكرات التأهيل والانضمام لعشائر الجوالة بالكليات والجامعات والمسابقات على مستوى الكليات، ودورى الأسر الطلابية (ثقافية – فنية – اجتماعية – علمية – رياضية) الكليات والجامعة، ومسابقات المسرح (اكتفاء ذاتي) جميع المشاركين من الطلاب، ومسابقات الموسيقى والكورال (اكتفاء ذاتي)، وكذلك مسابقات الفنون التشكيلية (تصوير فوتوغرافى – رسم – نحت – خزف) اكتفاء ذاتى.