شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات زواج.. «محمد وإيمان» يكرران حفل زفافهما بحضور طفليهما (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة غريبة، عرض برنامج «يحدث في مصر»، واقعة عقد زوجين «محمد وإيمان» زفافهما بعد 4 سنوات من الزواج وبحضور نجليهما.

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وفي مداخلة هاتفية، مع الزوج محمد الدالي، قال لمقدم البرنامج شريف عامر، إن الدافع وراء إقامة زفافهما للمرة الثانية، بسبب ظهور زوجته في فيديو الفرح وهي في حالة بكاء.

أما الزوجة «إيمان»، فقالت إن عائلتها وأصدقائها اعترضوا على الفكرة، بدعوى أنها إهدار لمدخراتهما، لكنهما أصرا على عقد زفافهما مرة أخرى.