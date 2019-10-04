شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز اعتبارًا من الساعة الثانية مساء غد الجمعة وحتى الساعة الخامسة من صباح بعد غدِ السبت، وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران.

وأشارت المحافظة، في بيان مساء اليوم، إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال.

وأهابت بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الإزدحام خلال فترات العمل.