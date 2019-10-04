شكرا لقرائتكم خبر عن الرواتب بـ«الفصال» في المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية ليوم المعلم 5 أكتوبر، وتقديرًا لجهود المعلمين في بناء الأجيال ونشر الوعى العالمى بحقوق المعلم، إلا أن المعلمين بمصر لا يزالون يعانون العديد من الأزمات على المستوى المهنى سواء من قبل الوزارة أو الإدارات التعليمية أو المدارس غير المؤهلة، فضلا عن عدم توفير الجو الملائم للعمل. «المصرى اليوم» تواصلت مع عدد من المعلمين للتعرف على طبيعة مشكلاتهم، إذ قالت إيمان سليم، معلمة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة خاصة للغات، إن سياسة التوفير التي تتبعها إدارة المدرسة أبرز الأزمات التي تواجهها، حيث لا يتم توفير التجهيزات والإمدادات المطلوبة من أجل تعليم أفضل للأطفال وبطريقة غير تقليدية. «المرتبات عندنا بالفصال».. هكذا علقت مروة عبدالرحمن، معلمة بنفس المدرسة، حين سألت عن الراتب الذي تحصل عليه من قبل المدرسة- في إشارة منها لعدم وجود قاعدة ثابتة يتم توزيع الرواتب بناءً عليها، وكلما استطعت إقناع الإدارة بأحقيتك ومدى فهمك لسوق العمل فإنك تعرف كم تستحق من المال مقابل عملك، على عكس المدارس التابعة للحكومة والتى تكون بها الرواتب ثابتة على حسب الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم في مشواره التعليمى.

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فيما ألقت صفا حمدى، التي تمارس مهنة التدريس بمدرسة حكومية، الضوء على مشكلة المناهج الجديدة، التي تظهر بشكل كبير في هذه المدارس التي تتعامل مع قطاع كبير من أولياء الأمور غير المتعلمين، وربما مع الأميين الذين لا يستطيعون التعامل مع تلك المناهج، أو لا يمكنهم استيعاب الأنشطة المتعلقة بها. وذكرت أن عددا من أولياء الأمور يشعرون بأن هناك فجوة كبيرة بين خطة التعليم الجديدة والبيئة الاجتماعية للطلاب.

وقالت زميلة لها بنفس المدرسة إن هناك تعسفا إداريا بشكل عام من قبل الإدارات بالمدارس، إذ لا تتم مراعاة الموقع الجغرافى في حالة الانتداب للمراقبة أثناء فترة الامتحانات في مدارس أخرى، واصفة معاناتها: «كنت بركب أربع مواصلات عشان أروح أراقب»، موضحة أن تكلفة الأربع مواصلات كانت أكبر من العائد المادى من الانتداب الذي كان يقدر بـ 52 جنيها في 6 أيام انتدابا من أجل المراقبة.

* هذا المحتوى ينشر بالتعاون مع مركز «المصرى اليوم للتدريب»