شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: انتهاء تسكين 3800 طالب بالمدينة الجامعية 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة ستنتهى من تسكين الطلاب الذين سجلوا إلكترونيًا للالتحاق بالمدينة الجامعية يوم 10 أكتوبر الجارى، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الطلاب 3800 طالب وطالبة.

وأشار منصور لـ"الخليج 365"، إلى أن المدن الجامعية تستقبل كل عام ما لا يقل عن 3700 طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر، وأنه بالإضافة إلى توفير الإقامة والتغذية يتم تفعيل أنشطة مختلفة للطلاب، لافتًا إلى أن الجامعة طورت وميكنت المدن الجامعية بالكامل، بحيث يستطيع الطالب حجز واستلام الوجبات عن طريق بطاقة إلكترونية، خاصة به "الباركود" كما يتم استخدام البطاقة فى ضبط الحضور والغياب للطلاب.

وأضاف أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى لتصبح الجامعة إلكترونية، بحيث تتحول فيها جميع التعاملات الورقية إلى إلكترونية، باستخدام أحدث أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات، ما يساهم فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة ويضعها فى مكانة مرموقة بين مصاف الجامعات الدولية.

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