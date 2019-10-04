شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير 74 ألف شتلة فاكهة من 9 أصناف لـ3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 74 ألف شتلة فاكهة، خلال الشهر الماضى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأكد تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه أن من بين الموافقات، 22 ألفا و950 شتلة فاكهة إلى الكويت من أصناف "المانجو والبرتقال واليوسفى، والزيتون، والخوخ، والتفاح، والليمون والموافقة على تصدير 2800 إلى الامارات من أصناف التوت، والتين، والمانجو، والعنب، والجوافة، و5 آلاف شتلة من المانجو العويس إلى أنجولا، بالإضافة إلى تصدير 50 ألف شتلة فراولة طازجة صنف منتخب إلى الكويت .

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وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة.