شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و921 مليون جنيه تكلفة 6 مشروعات تنموية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد التى تشهد مشروعات تنموية جارى تنفيذها على أرض الواقع فى العديد من المراكز المختلفة من شمال المحافظة حتى جنوبها وشرقها هذه المشروعات تمثل البنية التحتية لها، فمنها مشروعات مياه الشرب ومنها مشروعات الإسكان الإجتماعى.

الخليج 365 يقدم أهم المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع بمحافظة سوهاج والتى بلغت تلكفتها مليار و 921 مليون جنيه تقريبا.

قال محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى – فى بيان صحفى- إن أعمال تغذية القرى المحرومة بالمياه ضمن 240 قرية تصميم وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتغذية 22 قرية محرومة بالمياه وكل ما يلزم ذلك بتكلفه بلغت 315 مليون جنيه حيث تشمل وحدات تنقية الحديد والمنجنيز ومحطات سطحية و محطات كلورة وخطوط المواسير بأقطار مختلفة شاملة المحابس والقطع الخاصة والغرف، و 22 خزان.

محطة المياه والشبكات لمدينة طما وتشمل محطة تنقية مياه 87 ألف قابلة للتوسع الى 174 ألف م3/ يوم بتكلفة 250 مليون جنيه وشبكة مياه مواسير قطر 600 مم 1200 مم بطول 31.13 كم ، مواسير HDPE قطر 180 مم : 560 مم بطول 40.35 كم والخزانات العاليه وعدد 2 خزان عالى سعة 2000 م 3 لكل خزان وعدد 1 خزان عالى سعة 2500 م 3 والخزانات الأرضية عدد 1 خزان أرضى سعته 10000 م3.

أضاف محافظ سوهاج أن توسعات محطة مياه سوهاج (غرب) + الشبكة بتكلفة 175 مليون تشمل توسعات المحطة لزيادة التصرف من 26 ألف : 60 ألف م3/يوم وعدد 2 خزان أرضى و عدد 12 مرشح مياه و مبنى الطلمبات ومبنى الكيماويات ومبنى الكلور و المبنى الإدارى والسور وعدد 28 حوض تجفيف ومبنى كسح الروبه.

محطة تنقية مياه الشرب بمدينة ساقلتة بتكلفه 150 مليون ويشمل المشروع محطة تنقية مياه الشرب سعة 600 ل/ث و 4 مروقات ومبنى الطلمبات للمياه المرشحة والعكرة و10 مرشحات ومبنى طلمبات كسح الروبهو الخزان الأرضى سعه 10800 م3 ومبنى المكثف والمبانى الملحقة ومبنى الكلور وشبكة المياه ومواسير بولى ايثلين قطر من 280: 800 مم بطول 25.4 كم ومواسير بوليستر قطر من 800: 1200 مم بطول 5.5 كم.

وقال محافظ سوهاج إن شبكات مياه مركز طهطا بتكلفة 140 مليون شبكة التغذية بالمياه وتشمل مواسير خرسانية سابقة الإجهاد قطر 700 مم ، 1200 مم بطول 16.60 كم ومواسير بولى ايثيلين قطر 560 مم : 710 مم بطول 10.8 كم ومواسير UPVC أقطار 225 مم : 450 مم بطول 58.928 كم و عدد 5 خزانات عالية ( بقرية الجبيرات -الشيخ زين - بنى حرب – طهطا – الصوامعه).

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الإسكان الاجتماعى بمدينة أخميم الجديدة جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أخميم الجديدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70 %... و جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، ومدرسة للتعليم الأساسى، وسوق تجارية، ومبنى شرطة وإطفاء، وملعب ثلاثى، وملعب خماسى، ومبنى تجارى إدارى لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى (63 عمارة) بمنطقة 55 فداناً شمال المدينة، بجانب تنفيذ بوابة للمدخل الشمالى الغربى.

وأوضح محافظ سوهاج إنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، تنفيذ أعمال المياه، والصرف، والطرق، والكهرباء، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات، بالمرحلة الأولى بالمدينة، ومشروع استكمال طريق المدخل الشمالى الشرقى للمدينة، ومشروع منظومة الحل العاجل للصرف الصحى، ومشروع استكمال طرق الإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية لها، ومشروع تنفيذ المرافق (مياه - صرف - رى - فرمة) للمنطقة الصناعية حتى حدود موقع سجن سوهاج، ومشروع شبكة الكهرباء، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية، بمنطقة 55 فداناً.

وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، تنفيذ أعمال المياه، والصرف، والطرق، والكهرباء، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات، بالمرحلة الأولى بالمدينة، ومشروع استكمال طريق المدخل الشمالى الشرقى للمدينة، ومشروع منظومة الحل العاجل للصرف الصحى، ومشروع استكمال طرق الإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية لها، ومشروع تنفيذ المرافق (مياه - صرف - رى - فرمة) للمنطقة الصناعية حتى حدود موقع سجن سوهاج، ومشروع شبكة الكهرباء، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية، بمنطقة 55 فداناً.



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