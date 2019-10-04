شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شكاوى مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تطبيق "فى خدمتك" لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزارء، تفاصيل حول تطبيق "فى خدمتك " لتلقى شكاوى المواطنين إلكترونيا، حيث يمكن من خلاله رصد أى موقف ومتابعة موقف الشكوى والتعليق عليها.

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وأضاف طارق الرفاعى، خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان ، عبر برنامج مساء dmc، إن فكرة تطبيق "فى خدمتك" تجعل كل مواطن قادر من خلال الموبايل رصد أى موقف و تسجيل شكوته حيث يتم استقبالها والتفاعل معها.

وأوضح ، أنه يستطيع المواطن متابعة الشكوى والتعليق عليها من خلال التطبيق، بجانب ذلك يمكن من خلاله الاستفسار، حيث يتوافر أدلة للخدمات الحكومية الالكترونية.

وأشار، إلى أن البوابة الالكترونية تلقت حوالى مليون 780 ألف شكوى، بمعدل إنجاز الشكاوى 85%، ونحن نروج لخدماتنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة .