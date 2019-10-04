شكرا لقرائتكم خبر عن ليس مصر فقط.. الطاقة البلجيكية تعلن انخفاض أسعار الوقود بداية من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الفيدرالية العامة للطاقة البلجيكية اليوم الخميس، أنه بداية من الغد سيتم خفض سعر البنزين فى محطات تزويد الوقود البلجيكية. وسيشهد البنزين 95 انخفاض فى السعر الأقصى بمقدار 1.1 سنت ليصل إلى 1.4790 يورو / لتر، وسينخفض سعر البنزين 98 ب 1.2 سنت ليصل الحد الأقصى إلى 1.5310 يورو لكل لتر، حسبما جاء فى قناة بلجيك 24 البلجيكية Advertisements وسينخفض أيضًا الحد الأقصى لسعر وقود غاز البترول المسال بمقدار 2.1 سنت ليصل إلى 0.4890 يورو للتر فى المضخة. وبحسب الادارة الفيدرالية العامة للطاقة والاقتصاد هذه الأسعار، هى نتيجة التقلبات فى أسعار المنتجات البترولية أو المكونات الحيوية الملازمة لتكوينها فى الأسواق الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس مصر فقط.. الطاقة البلجيكية تعلن انخفاض أسعار الوقود بداية من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.