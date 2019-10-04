شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتمادها على الفيديوهات المفبركة.. كيف تصنع الإخوان وقنواتها أكاذيبها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تكثيف قنوات الإخوان التحريضية من بث الفيديوهات الصور المفبركة عن المظاهرات الوهمية، واعتمادها بشكل كبير على حروب الجيل الرابع فى تحريضها ضد مصر ، فإن الجماعة تتبع عدة خطوات خلال إعدادها لتلك الصور والفيديوهات المفبركة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الخطوات.. الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور. Advertisements إجراء المونتاج لكثير من الفيديوهات واقتطاع الكلمات لفيديوهات المسئولين والمشاهير. الاعتماد على تدشين لجان إلكترونية وصفحات وهمية لنشر فبركتها. الاستعانة بجهات أجنبية لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل. الاستعانة بجهات أجنبية توفر لها التكنولوجيا الحديثة والمال.

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