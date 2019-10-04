التعليم توجه المديريات بتفعيل واستخدام السبورات الذكية فى الفصول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك توجيهات المديريات التعليمية والإدارات بضرورة تفعيل استخدام السبورات الذكية فى المدارس والفصول حتى يستفيد الطلاب من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى التعلم.
جاء ذلك بعد تداول صفحات أولياء الأمور صورة لإحد الفصول الدراسية تم إغلاق السبورة الذكية بقفل حديدى، مما أثار تساؤلات أولياء الأمور حول الوقت الذى يتم فيه تشغيل واستخدام السبورات الذكية فى الفصول.
وأكدت المصادر أن المدارس الثانوى بدأت فعليا فى استخدام التابلت فى فصول الصف الثانى الثانوى باعتبار أن الطلبة لديهم أجهزة التابلت من العام الماضى.
وكان العام الدراسى الجديد انطلق 21 سبتمبر الماضى فى الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى.
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