شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دوران تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز بسبب إصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز اعتباراً من الساعة الـ 2 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم غدِ السبت وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران . وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال . وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادى الازدحام خلال فترات العمل .

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