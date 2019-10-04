شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة تفضح انتهاكات قوات "أردوغان" فى عفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حقوقية فى سوريا، حجم الانتهاكات التى تمارسها قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد السوريين فى مدينة عفرين.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن تقرير حقوقي أكد أن معدلات العنف والجريمة في منطقة عفرين شمال سوريا والخاضعة لسيطرة تركيا، تتزايد يوما بعد يوم.

ونقلت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، عن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا تأكيده تواصل القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون بدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.

Advertisements

وأوضحت صحيفة "زمان"، أن المركز وثق حتى نهاية سبتمبر 2019 مقتل وإصابة ألفين 969 شخصا واعتقال خمسة آلاف 576 شخصا منذ التوغل التركي في شمال سوريا، كما أن عدد من تم اختطافهم والمطالبة بفدية لأجل إطلاق سراحهم بلغ 407 شخصا، محذرا من تصاعد وتيرة الانتهاكات في سبتمبر الماضى وحمل الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا مسؤولية تلك الانتهاكات التي تصل لمستوى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أنه فيما يخص مصادرة الممتلكات، وثق التقرير مصادرة 1452 منزلا وتحويل بعضهم إلى سجون أو مراكز عسكرية أو مساجد، كما وجرى توثيق هدم 120 منزلا جرف 1401 قبر، كما أصدرت عدة منظمات دولية تقارير توثق انتهاكات واسعة في عفرين تنفذها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.