تعرف على أبرز 10 جرائم ارتكبتها الإخوان منذ ثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية جرائم عديدة منذ سقوط حكم الجماعة، وفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، تنوعت هذه الجرائم ما بين تفجيرات واغتيالات لشخصيات مسئولة على رأسها واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فضلا عن محاولات اغتيال أخرى بات بالفشل، إلى جانب تفجير الكنائس فى صعيد مصر ووجها البحرى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 جرائم ارتكبتها الجماعة منذ سقوط حكمها حتى الآن. 1- اقتحام قسم شرطة كرداسة. 1- اقتحام قسم شرطة كرداسة. 2- الاعتداء على مجمع المحاكم بالإسماعيلية. 3- اقتحام مبنى الديوان العام للمحافظة وإشعال النيران فيه. 3- اقتحام مبنى الديوان العام للمحافظة وإشعال النيران فيه. 4- اقتحام المجلس الشعبى المحلى بمدينة الفيوم وسرقة محتوياته. 5- اقتحام وحرق مبنى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس. 5- اقتحام وحرق مبنى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس. 6- اقتحام كنيسة مار جرجس بمدينة الفيوم ومبنى قسم شرطة طامية. Advertisements 7- تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا. 7- تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا. 8- تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا. 9- تفجير كنيسة القدسين بالإسكندرية. 9- تفجير كنيسة القدسين بالإسكندرية. 10-اغتيال المستشار هشام بركات.

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