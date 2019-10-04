أخبار مصر | مصر تشارك في مؤتمر بوخارست للحفاظ على التراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في مؤتمر بوخارست للحفاظ على التراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار تقريراً مفصلاً إلي وزير الآثار، يتضمن نتائج المؤتمر الدولى لحماية التراث الثقافي والطبيعي المهدد الذي حضره فى بمدينة بوخارست برومانيا.

ومشاركة مصر في المؤتمر جاءت ضمن 20 دولة هى أرمينيا، أذربيجان ، أستراليا، بلجيكا، شيلي، ساحل العاج، الدنمارك، مصر، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا ، كينيا، ليتوانيا ، ناميبيا، نيجيريا، رومانيا، صربيا، الولايات المتحدة الامريكية، أوزبكستان ،رومانيا، بالإضافة إلى خبراء منظمة اليونسكو.

وخلال مشاركته عرض رئيس القطاع جهود الحكومة المصرية لإنقاذ موقع أبو مينا وتصحيح أوضاعه، لرفعه عن قائمة التراث العالمى المهدد، والمشاكل التى تواجه الموقع والدراسات التى تضمنت الحلول التي وضعت والجار تنفيذها لحماية الموقع الذى تبلغ مساحته 4200000 متر مربع.

وأوضح كيفية تضافر جهود وزارات الآثار والزراعة والري والتنمية المحلية وأساتذة الجامعات والكنيسة المصرية لإنقاذ الموقع،وأوضح انه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من المشروع الجارى لتخفيض المياه السطحية وتحت السطحية، مع تثبيت المياه الجوفية بالموقع.