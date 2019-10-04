شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 فدان» يطرح مبادرة للشباب للاستثمار في نخيل البرحي: «قيمة اقتصادية عالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، مبادرة للشباب والمستثمرين في التوجه للاستثمار في النخيل بشكل عام خاصة «نخيل البرحي»، حيث إن معظم الأجواء المناخية في مصر تتناسب مع زراعة مثل هذا النوع من النخيل، كما أنه مناسب للغاية مع المياه الجوفية ونسبة الملوحة بها، حيث يتحمل درجة ملوحة 3000 جزء في المليون.

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وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «من سيزرع المليون»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن البعض يخشى الدخول في هذا الاستثمار بسبب التكلفة رغم أن مصر صُنفت من قبل منظمة الفاو في عام 2013 على أنها أولى الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، واصفًا الاستثمار في زراعة نخيل البرحي مثل الاستثمار في الماشية.

وأكد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، أن سعر النخلة الواحدة تتراوح ما بين 1500 لـ 2000 جنية، ويتم الانفاق عليها 300 جنية في السنة الأولى و10% زيادة في المصاريف سنويا، موضحًا أنها تبدأ تطرح بشائر في العام الثالث لها بـ 50 كيلو بلح، ويتراوح سعر الكيلو حاليا من هذا النوع ما بين 45 لـ 50 جنية.

وأوضح أن النخلة تظل موجودة مثل الماشية تمامًا، ثم تطرح خلال 10 سنوات 10 فصيلة، مضيفًا :«لو الماشية بتجيب ولدة سنويا، النخلة برضوا بتجيب ولدة وتباع بنفس السعر الذي قام الشخص بشرائها، يعني تبقى بـ 1500 جنية، لو شوفنا بقى سعر الـ 50 كيلو في السنة هنلاقي 1250 جنية، السنة الرابعة بتطرح 100 كيلو للنخلة الواحدة، السنة الخامسة يبقى 150 كيلو».