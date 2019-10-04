شكرا لقرائتكم خبر عن حواس: المتحف الكبير الأهم في الدنيا.. و«زاهي الصغير» مفاجأة كبيرة لأطفال العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، إن المتحف الكبير سيتم افتتاحه في عام 2020 ويتوازي في أهميته افتتاح قناة السويس للعالم لأنه أكبر متحف في العالم وأهم متحف في الدنيا.

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وتابع حواس، خلال لقاء تليفزيوني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم شخصيا بأعمال بناء المتحف الكبير وحضر مخصوص حتى يشاهد الأعمال الإنشائية في المتحف الكبير.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق أن 4 نوفمبر عام 2022 سيمر 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون ولذلك فكر في كتابة أوبرا تخص الملك توت عنخ أموت، موضحا أن أوبرا عايدة تم تأليفها منذ 148 سنة وذلك يجب أن يكون أوبرت توت عنخ أموت أن تضاهي أوبرا عايدة، وتم الانتهاء من اوبرا توت عنخ أمون وسيتم الكشف عنها في 16 ديسمبر المقبل في فينسيا و نيويورك ثم في القاهرة وسيتم عرضها لأول مرة في القاهرة.

وأوضح زاهي حواس أنه سيتم الكشف عن مفاجأة عالمية في يناير المقبل موجه للأطفال في جميع دول العالم تحت اسم برنامج عالمي «زاهي الصغير» بالتعاون مع ديزني.