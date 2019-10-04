شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات يمولها صندوق التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثير من الشباب والسيدات خاصة المرأة المعيلة فى القرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة عن مصادر تمويل آمنة وميسرة لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما يحققه صندوق التنمية المحلية أحد أدوات وزارة التنمية المحلية.

وفى هذا الصدد يشير الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك مجالات عديدة للإقراض من صندوق التنمية المحلية، ففى مجال المشروعات الإنتاجية يمكن للصندوق أن يمول: "الإنتاج الزراعى والحيوانى، والإنتاج الداجنى، والتصنيع الزراعى، وعسل النحل ومشتقاته، الحرير الطبيعى وغيرها".

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى مجال المشروعات التسويقية يمكن للصندوق أن يمول مشروع تجميع وفرز وتعبئة، ومشروع نقل وتوزيع، وفى مجال المشروعات الخدمية يمكن تمويل مشروع جمع وتدوير المخلفات، الميكنة الزراعية والعيادات البيطرية، وغيرها.

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وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن تمويل مشروعات الورش الحرفية وتطوير المخابز البلدية والأفرنجية والمطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن أن إجمالى عدد المشروعات التى أقرضها صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى حتى الآن بلغت 627 مشروعًا باستثمارات 7.1 مليون جنيه.