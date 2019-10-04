شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.



حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام يميل للحرارة فترة العصر، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

Advertisements

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة ، ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية .