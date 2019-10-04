شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زاهى حواس يكشف سر حب السادات لاستراحة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق زار منطقة الأهرامات بصحبة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزار الأهرامات مرة أخرى بعد نهاية فترة مدته الرئاسية.

وتابع حواس، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السادات لديه "كاريزما فظيعة وشموخ"، مضيفا السادات كان يأتي كثيرا إلى استراحته الموجودة في منطقة الأهرامات من أجل التأمل، وكان يقود سيارته بنفسه، مؤكدا أن السادات كان عبقريا ويعمل من أجل مصر.

Advertisements

وكشف الدكتور زاهي حواس، أن الأمريكي ديفيد رجل البنوك العالمي قام بزيارة منطقة الأهرامات بصحبة أسرته وعندما عرف السادات بتلك الزيارة جاء إليه وصافحه وأبلغه أنه ينتظره لمقابلته في المساء وذلك من أجل العمل لمصلحة مصر.

من ناحية أخرى أشار الدكتور زاهي حواس، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال زيارته لمنطقة الأهرامات تم تجهيز جمل حتى يتنزه به في منطقة الأثرية.