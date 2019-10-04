شكرا لقرائتكم خبر عن ​​فيديو.. استياء من شاب ينتهك حرمة مسجد ويغنى شعبى بالمصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء انتابت كل من شاهد فيديو لشاب يغنى أغنية شعبية ممسكًا مصحفًا داخل إحدى المساجد.

ظهر الشاب فى الفيديو، ممسكا بمصحف، و"مايك" المسجد، وهو يغنى لأحد المغنيين الشعبيين، وذلك بطريقة توحى أنه دخل المسجد لالتقاط الفيديو عن عمد، مستغلًا عدم وجود عمال أو مصلين داخل المسجد.

يأتى ذلك فيما لم تصدر وزارة الأوقاف حتى الآن أية بيانات رسمية للرد على الواقعة رسميا، حيث تشرف الوزارة على كل مساجد مصر، حكومية، وأهلية، وجمعيات، وتحت البناء، ما بين إشراف وملكية بعد ضم المسجد إليها، أو إشراف تحت مسمى ضم دعوى، أو إشراف ومراقبة لتبعية المسجد لجمعية دعوية.