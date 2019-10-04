شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استياء من شاب ينتهك حرمة مسجد ويغنى شعبى بالمصحف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء انتابت كل من شاهد فيديو لشاب يغنى أغنية شعبية ممسكًا مصحفًا داخل إحدى المساجد.
ظهر الشاب فى الفيديو، ممسكا بمصحف، و"مايك" المسجد، وهو يغنى لأحد المغنيين الشعبيين، وذلك بطريقة توحى أنه دخل المسجد لالتقاط الفيديو عن عمد، مستغلًا عدم وجود عمال أو مصلين داخل المسجد.
يأتى ذلك فيما لم تصدر وزارة الأوقاف حتى الآن أية بيانات رسمية للرد على الواقعة رسميا، حيث تشرف الوزارة على كل مساجد مصر، حكومية، وأهلية، وجمعيات، وتحت البناء، ما بين إشراف وملكية بعد ضم المسجد إليها، أو إشراف تحت مسمى ضم دعوى، أو إشراف ومراقبة لتبعية المسجد لجمعية دعوية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. استياء من شاب ينتهك حرمة مسجد ويغنى شعبى بالمصحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.