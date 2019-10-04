الصحة: توفير مصل التسمم الممبارى مجانًا فى المستشفيات ومراكز السموم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان أن مصل التسمم الممبارى "البتيوليزم" متوفر والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى متوفر المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية بالمجان. يستخدم مصل التسمم الممبارى (البتيوليزم)، فى حالات التسمم الغذائى بجميع، حيث يتم توفيره بالكامل، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية. Advertisements وكانت الوزارة ممثلة فى قطاع الطب الوقائى الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات) كثفت حملاتها الدورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين خاصةً خلال الفترة الحالية، لمنع تداول الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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