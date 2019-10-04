شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. خفض أسعار البنزين 80 و92 و95 بدءًا من الساعة 12 صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى موجزًا بأهم وأبرز العناوين المنشورة خلال 24 ساعة الماضية: الإفتاء: الشبكة ليست من حق الفتاة حال فسخ الخطوبة سواء منها أو من خطيبها غدًا.. انقطاع مياه الشرب بالدقى وجامعة الدول العربية لمدة 8 ساعات الرئيس السيسى يصدق على القانون الخاص بالمحال العامة تعرف على توقعات طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة × 12 معلومة "لجنة تسعير المنتجات البترولية " : خفض أسعار البنزين 80 و92 و95 بدءًا من الساعة 12 صباحًا السيسى يزور ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .. صورة انطلاق أشواط مهرجان الهجن الدولى فى مدينة شرم الشيخ ..صور تعرف على أسعار الغاز السابقة لبعض الصناعات قبل قرار خفضها رئيس الوزراء: صرف 10% من المرحلة الأولى الخاصة بمديونيات المصدرين Advertisements التموين تعتذر للمواطنين وتؤكد: صرف الدقيق للمخابز لحين عودة شبكات الاتصالات التموين: استمرار عمل المخابز اليوم حتى 8 مساء لضعف شبكات الاتصالات وزير التعليم العالى يوجه بإرسال أعضاء هيئة التدريس فى بعثات للخارج مجلس نقابة الصحفيين يحيل استقالة أمين الصندوق إلى النيابة العامة التنمية المحلية: نسعى لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب صور.. أولياء أمور مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى يطالبون بتغيير المقاعد شاهد.. فيديو لوزارة التضامن حول تأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة التضامن: الدولة تهتم بذوى الإعاقة واستثمار قدراتهم "الزراعة " : ارتفاع صادرات البصل إلى 450 ألف طن فيديو.. دار الإفتاء : يجوز للمرأة المتزوجة إجراء عملية تجميل للأنف

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