شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا: كويكب بحجم منزل سيكون أقرب إلى الأرض من القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر كويكب بحجم المنزل عبر الأرض اليوم على مسافة قريبة جدًا، حيث يصنف على أنه خطر محتمل وقريب من الاصطدام، والذى يطلق عليه SP3، وسيمر بالكوكب بسرعة أكثر من 19000 ميل في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تصف وكالة ناسا الأمريكية هذا الاقتراب بأنه يحتمل أن يكون خطيرًا، على الرغم من أنه سيمر على بعد حوالي 230 ألف ميل من سطح كوكبنا، وهذا يعني أنه سيكون أقرب من القمر، الذي يبعد حوالي 239 ميل.

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وقالت ناسا، "الكويكبات الخطرة المحتملة (PHAs) محددة حاليًا استنادًا إلى معايير تقيس إمكانات الكويكب في اقتراب نهج تهديد قريب من الأرض".

ويعد العلماء الكويكب خطراً محتملاً إذا كان على بعد أقل من 4.6 مليون ميل، وهذا الكويكب يقترب كثيرا من هذا الحد البعيد، ولكن لن يقترب الكويكب بما يكفي من كوكبنا لخطر الاصطدام به، وحتى لو حدث ذلك، سيكون صغيرًا جدًا، حيث لا يتسبب في شيء عند سقوطه إلا على محيطه، فهو يكاد يكون مثل نيزك تشيليابينسك الذي يبلغ طوله 66 قدمًا والذي انفجر في انفجار جوي على غرب روسيا في عام 2013.

وأصيب على أثره حوالي 1500 شخص بجروح خطيرة من تأثير كرات النار، والتي لم يتوقعها علماء الفلك، ويوجد حاليًا 878 من الكويكبات معرضة لخطر إصابة الأرض خلال المائة عام القادمة، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).